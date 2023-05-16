小美人魚愛麗兒，呼應澎湖的海島旅遊氛圍。（澎湖縣政府提供。許逸民／澎湖傳真）

澎湖海上花火節今年結合迪士尼百年慶典，以迪士尼人物角色為主題的無人機展演更是倍受期待。而自4月20日開幕以來，雖已放六場花火，但先前因風速過大影響，無人機僅順利昇空三場。因此當昨晚米妮版再度升空後，在場9千遊客驚喜歡呼。不過，搭船到海上看花火的旅客就顯得失望了，因為角度不對，沒看到圖騰，整船旅客只能唉唉叫，大嘆美中不足。

澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡表示，以往無人機圖騰整套有過1至2個圖形旋轉，但今年没有，因此還是以觀音亭園區方向為主要表演觀賞區，圖形也最正面。而在迪士尼公司授權指定圖形下，今年圖形為歷年最多，停留天空時間達15分鐘最久。

澎湖海上花火節自2019年首次引進無人機展演後不斷突破，除了飛機架數及飛行時間增加，也先後與漫威、LINE及今年的迪士尼等人物角色合作，今年更突破以往，首次於觀音亭園區規劃展演全場次共21場，並設計米奇、米妮兩套主題，採用多達700台無人機。

迪士尼經典城堡，與奇妙仙子一同出現。（澎湖縣政府提供。許逸民／澎湖傳真）

昨晚9時無人機秀以米妮為主角，先在天空排出迪士尼經典城堡，與奇妙仙子一同出現，接著是俏麗可愛的經典角色－米妮，還有《玩具總動員》中超級亮眼的巨星－三眼怪，以及漫威知名角色－黑豹，接著《星際大戰》中最具代表性的光劍和人氣夯劇《曼達洛人》中超萌新星古古，整個星空充滿星戰元素，此外還有小美人魚愛麗兒，呼應澎湖的海島旅遊氛圍，最後以迪士尼百年慶典LOGO和澎湖雙心LOGO結尾，接續10分鐘精彩煙火秀，超過80種花色煙火點亮澎湖夜空。

澎縣府旅遊處指出，無人機的前置和演出作業相當繁瑣嚴謹，每場演出前準備包含擺設、連線、確認程式、角度調整等作業便須耗費至少90分鐘，且強風或下雨都將影響無人機演出，若雨勢明顯時亦無法事先擺設無人機，因此也影響到後續即便雨停，亦無法即時讓無人機上場演出。

陳美齡強調，澎縣府了解旅客期望看到無人機演出的心情，因此即使風力預報超過無人機可飛行上限，仍會要求廠商現場待命，每場自18時起持續測試風向，會在第一時間掌握飛行演出的可能性，倘若至20時30分預判仍無法飛行，就會於現場公布，因為後續21時還有煙火秀，需預留30分鐘的作業時間讓煙火廠商修改煙火施放程式。

下一場花火活動預計於5月18日辦理，演出迪士尼知名電影「大英雄天團」，歡迎相約一起來觀音亭看電影賞花火，更多活動訊息可參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁。