根據中新社報導，在15日5時42分（北京時間7時57分，16歲的湖南長沙女孩徐卓媛成功登頂珠穆朗瑪峰，成為大陸年齡最小的從南坡登頂世界之巔的女運動員。

徐卓媛目前就讀于湖南師大附中高中一年級。她於4月15日從長沙前往尼泊爾，21日從盧卡拉開啟徒步之旅，28日到達珠峰大本營，並開啟登峰適應訓練。從14日22時，徐卓媛從珠峰南坡海拔7950公尺的C4營地出發，在經歷了10小時的艱難跋涉後成功登頂。

徐卓媛的父親徐江雷，被譽為「湖南省登頂珠峰第一人」。受父親影響，同齡人在趕作業時，徐卓媛就跟著父親在走無人區；同齡人在遊戲時，她跟著父親在爬山。小小年紀的她已攀登過5000公尺以上的高山五座，足跡遍及全中國。12歲那年，她錄製湖南衛視《少年說》節目時，喊出了「我要登珠峰」的豪言。四年之後，她兌現了自己的諾言。

去年她攀上海拔7546公尺的慕士塔格峰，為挑戰珠峰打下了基礎。徐卓媛說「人類在自然面前是渺小的，我們要敬畏自然，去親近珠峰。」

她表示行囊中特別帶了父親當年登頂的手套，希望作為一種傳承，見證自己圓夢。等到完成大學學業後，希望自己能繼續登山，集齊「7＋2」（7座高峰＋南北極點）的至高榮譽。