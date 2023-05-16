伊能靜2015年與小10歲大陸演員秦昊結婚，育有一女，秦昊先前被爆和女子互動親密，伊能靜又發出眼眶含淚的特效影片，因此傳出婚變，伊能靜表示女生是演員、也是他們的朋友，至於流淚影片，她則解釋純粹是流量置換，才粉碎婚變傳聞，而秦昊被陸媒問到夫妻相處時，他則表示，兩人現在是最舒服的狀態：「就是兩個獨立的靈魂，但愛不是依附，不意味著是乞討」。

秦昊、伊能靜過去大方在真人秀、綜藝節目合體，秦昊近日接受《鳳凰網》專訪，被問到夫妻相處，他則表示，現在是兩人最舒服的狀態「就是兩個獨立的靈魂，這兩個獨立的靈魂是那麼有個性，又都有自己的見解」。

秦昊認為，兩人能牽手走到現在「肯定是要有愛，但愛不意味是依附，不意味是乞討」，秦昊說，他和伊能靜是緊密、分不開，「但是又有各自獨立的工作、思想，這個狀態我覺得特別舒服」，夫妻結婚8年，依舊相知相惜。

伊能靜和秦昊相處默契就是彼此都「做自己」，不只是一起走到老的伴侶，也是生活上的好戰友，兩人也很少公開生活日常，伊能靜說：「我們盡量讓生活平靜，畢竟他是個演員，要讓外界保有神秘感。」