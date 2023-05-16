大陸湖北黃姓幼教老師（花花），在抖音教孩童唱《小小花園》的影片在網路瘋傳，姣好面貌加上歌詞洗腦，讓她不僅瞬間爆紅，還被封為「挖呀挖老師」躍上熱搜，不過成名後伴隨而來的，卻是一連串負面新聞，對於被指整容和過度修圖，她也高EQ做出回應。

「挖呀挖老師」爆紅之後，粉絲人數激增至700萬，不過卻被網友指出沒有教師資格、辭職做直播帶貨等負面傳聞，甚至流出素顏無濾鏡的短片，對此，她在抖音上傳影片澄清，指出非但沒有簽約任何公司，沒也沒有辭職，強調從事奧爾夫教育已經超過7年，至於雖在直播收過打賞，但收入非外界所言破百萬或千萬，對於爆紅後遭網路霸凌，她也無奈表示「真的很受傷」。

對於被指整容及照片P圖，「挖呀挖老師」親上火線回應，她表示酸民於網路上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，都是刻意在醜化自己，極度不解這樣做有什麼意義?不忘向所有女性喊話：「不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心，獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」，高EQ回應讓許多人讚賞不已。

雖然屢遭遇網路霸凌，「挖呀挖老師」強調只想把專注力放在音樂作品上，並推廣音樂教育及參與相關公益活動，未來也會堅持自己的初心，不會因為走紅而有任何改變。

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