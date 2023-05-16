蔣萬安拒簽持續興建社宅承諾書 民眾黨團爆是因「這4字」 @ChinaTimes ​

台北市長蔣萬安昨（15）日赴台北市議會進行專案報告並備詢，民眾黨團針對社會住宅強力監督的同時，當場拿出承諾書希望蔣簽署，但因雙方對其中用詞有不同意見，蔣予以拒絕。國民黨台北市議員詹為元指出，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲當初面對承諾書，直接嗆議員「管你去死」，沒想到如今民眾黨團還用承諾書這種作秀的道具。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪及林珍羽昨日質詢蔣萬安時，拿出準備好的承諾書走到備詢台旁，希望蔣萬安選前承諾的推動社會住宅方向不會改變，但蔣對於承諾書上的「不要龜縮」4個字有意見，不願意簽署，並強調他已有具體承諾興建社宅的腳步不會停下來。

事後，詹為元在臉書表示，柯文哲身為民眾黨的黨主席，當初在議會面對議員拿出的承諾書，當場回嗆「管你去死」，代表的就是他有多討厭承諾書的態度，沒想到如今民眾黨議員還搞同樣的招數。

「重點是蔣萬安市長支持延續社宅政策！」詹為元強調，承諾書只是一種政治作秀的道具，若承諾真的有用，那柯文哲當初承諾8年5萬戶的社宅跳票又該如何面對，「他難道不是在政見裡面公開承諾市民了嗎？你們要簽承諾書，先拿回去叫你們自己的老闆簽吧！畢竟他才是『承諾跳票的既遂者』！」