為協助學生職涯發展，教育部國教署於111學年與14個地方政府合作開辦54班、14個職群課程「國民中學技藝教育專案編班」，共補助9662萬元成立技藝專班，可讓擅長動手實作、具術科傾向的學生獲得學習的樂趣與自信，並找到符合興趣的升學方向。

以台中市為例，111學年共有14校開辦技藝專班，其中四育國中開設商業與管理、設計、餐旅及家政等4職群課程。110學年該校學生參加國中技藝競賽更奪得12金3銀佳績，該校畢業生林同學透過校內各項生涯試探活動進入專班選習，並獲得該市國中技藝競賽「設計職群個人組」第二名殊榮，另透過實用技能學程申請，順利進入國立中興大學附農食品科就讀。

另屏東縣111學年也有10校申請開辦11個技藝專班，其中縣立崇文國中技藝專班透過辦理餐旅及設計職群課程，豐富學生多元學習管道，並發揮在地農產產業優勢。

而屏東縣內埔國中表示，以多元適性與技能培養為主軸，並以學生及社區發展為職群規畫依據的技藝專班，廣受該校親師生認同與支持，學校藉由辦理餐旅、機械、設計及土木建築等職群課程，除讓學生提升了學習成就感及奠定良好的學習態度，也對其未來自我的生涯、職涯規畫有極大助益。

教育部國教署表示，國中技藝教育課程的實施，在落實多元智慧與適性發展的教育理念，其職群課程內容主要為試探性質，且實作多於理論，除了教授該職群應具備的職群共通試探課程，各校也可依校本課程或區域產業特色設計該職群的彈性主題課程，讓學生經由模擬實作學習，加深其對該職群的認識，進而順利銜接技術型高中與五專課程。