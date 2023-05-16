聯嘉為LED照明解決方案供應廠商，目前車燈應用產品占公司營收最大占比，為GM、Ford、TESLA、Rivian等超過45家汽車大廠的原廠LED車燈模組供應商，同時名列經濟部工業局台灣標竿「中堅企業」。為因應國際淨零碳排趨勢及車輛產業客戶未來需求，該專案將以聯嘉光電為中心廠，聯合其他衛星廠的垂直合作模式，透過體系運作及各項輔導工作來達到體系減碳工作，有效達成整體價值流的減碳效益，並在啟動大會宣示：聯嘉-中衛體系減碳工作正式啟動，訂定共同減碳目標，期望以體系合作共同推動減碳。

聯嘉表示，將以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，並導入節能減碳診斷服務及持續改善改善手法（QCC手法），有效快速降低碳排，再結合智慧節能控制及碳管理平台串接、運作，發揮數據管理能量，朝著永續低碳與碳中和的目標前進。