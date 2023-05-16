新北市新店14日發生一起當街擄人案！陳姓男子疑因不滿賴姓前女友分手後，欠錢30萬元不還，竟當街把她擄上車，還持棍棒毆打，造成賴女頭部受傷、牙齒斷裂，並載至旅社囚禁，警方獲報6小時內救出賴女，賴控告涉案的陳、宋、郭3人涉犯殺人未遂等罪，台北地檢署複訊後，認為雙方說詞尚待釐清，16日凌晨諭令陳男3萬元、宋男2萬元交保，郭男限制住居。
據指出，賴姓被害人與陳嫌原是男女朋友，陳疑不滿賴分手後積欠30萬元不還，14日上午8時許，賴女搭乘朋友的車子去新店新和街找朋友拿衣服，陳男等賴女一下車就上前討債，雙方發生肢體衝突，陳男持棍打傷賴女頭部，並把她押上車。陳男先將賴女載到中和區換搭租賃車，再載她到永和區竹林路旅社囚禁，警方獲報救出賴女。賴女提告陳男3人殺人未遂、妨害自由、恐嚇、傷害等罪，
警方調查時，她分手前向陳男拿9萬元，卻被陳男誣指欠債30萬，另陳男雖坦承打傷賴女，但堅稱是因為賴女不但跟他借錢，還開走他的車子，他只是找她商談還錢事宜，沒有拘禁，賴聲稱被打斷牙齒，其實先前就有缺口，警方曾與賴女通電話，他有錄音為證。
警方將陳男3人送辦，檢方複訊後，認為雙方說 法尚待查明，諭令陳男3萬元交保，在旅館看管賴女的宋男2萬元交保，至於載陳男到派出所的郭男無保請回，限制住居。
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