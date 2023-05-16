受通貨膨脹影響，外食越來越貴，加上政府上個月調漲電價，許多店家和餐飲業也開始醞釀調漲價格，轉嫁消費者，一名網友日前買水餃發現，一顆已經漲到7元，以他吃20顆才會飽來算，一餐就要140元，直呼是不是太貴了。

原PO日前在PTT發文，水餃一顆7塊算貴嗎？自己一餐要吃20顆才有點飽足感，這樣就要花140元，若再點一些小菜配著吃，一餐可能就要破200元，這樣是不是太貴了？

文章PO出後，網友紛紛指出水餃一顆7元真的貴，20年前水餃一顆才3元，幾乎漲了一倍多，「水餃的成本賣超過5元都是盤子價」、「7元接近台北物價了，中南部偏貴」、「高雄3塊5，又好吃」、「現在7塊很多了，也有9塊的」、「以後一顆10元，趁現在多吃點省錢」。

也有網友表示，要看水餃大小，以及內餡包什麼，「我家樓下阿姨包的冷凍6塊、煮熟7塊，有點貴但超大顆又好吃！平常吃15顆，他們家的我塞8顆就飽」，另北部的價格也比較貴「台北一顆水餃10~11元的都有了」。

以2月才漲過價的知名水餃鍋貼連鎖品牌「八方雲集」為例，水餃及鍋貼招牌、韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米一顆都是6.3元，新蔬食7元，至於鮮蝦水餃則是一顆10元。