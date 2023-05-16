小孩童言童語，總是讓人哭笑不得，小兒科醫師林智葳表示，他曾被看診的幼兒喊過哥哥、叔叔或阿伯，不論是哪種稱呼他都能接受，但近日竟有一名未滿2歲的幼兒直喊他「爸爸」，讓他急忙澄清說，「這哥真的無法，真的沒有亂生。」貼文讓網友笑翻說，「搞不好是媽媽教的」。

林智葳近日於個人臉書粉專指出，過去曾有孩子到他的門診喊他哥哥，他自認年紀不小，被叫哥哥有點害羞；也有孩子喊他叔叔，他覺得合理，畢竟自己的歲數足以當對方父親；他還曾被孩子叫阿伯，「雖然很狠，但我承受得起」。

林智葳表示，不論是被叫哥哥、叔叔、阿伯他都接受，但近日一名未滿2歲的幼兒進到診間，認真地看了他一眼後喊「爸爸」，讓他哭笑不得，急忙澄清「哥真的無法，真的沒有亂生。」

貼文引發網友搞笑留言，「搞不好是媽媽教的」、「應該是要認你當乾爹的意思」、「媽媽幫他訓練了多久，你可知道？」、「還好沒遇過叫老公的」、「孩子的媽用心良苦」、「是你的就要承認喔」、「叫爸爸，你回聲乖就好」。