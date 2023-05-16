不滿解放軍遭反諷，共軍西部戰區陸軍稱如此脫口秀，子弟兵很生氣！（澎湃新聞）

大陸脫口秀演員House於13日在北京秀場演出時，疑似以「作風優良，能打勝仗」反諷了人民解放軍，引發韃伐，他和所屬的「笑果文化」都發表道歉聲明、停止了一切演出活動。解放軍評論平台「鈞正平」批無底線的放縱，對文藝有百害而無一利！北京市文化執法總隊也已立案調查。共軍西部戰區陸軍政治工作部「西陸強軍號」微信公號16日更發文〈如此「脫口秀」，子弟兵很生氣！〉強調，幾句輕飄的「不恰當比喻」「不妥表達」並不足以平息軍方心中的怒火。

「西陸強軍號」表示，作為多次參加過實兵演習、搶險救災、邊境鬥爭等任務的軍人，自認為內心已足夠強大，作為軍隊宣傳文化工作者，對多元文化也足夠包容，但看到此種蠢貨的無恥言論，還是真真切切地感覺到了挑釁、侮辱和激憤。

脫口秀演員House在演出中講述了一個自己領養了兩條野狗的故事，說「這兩條野狗給他的感覺很不一樣，別的狗看上去呆萌可愛，很討人喜歡，而這兩隻野狗卻特立獨行地追起了松鼠，這一幕讓他想起來了八個大字：『作風優良，能打勝仗。』」

經網路傳出後，一片譁然，「笑果文化」發表道歉聲明，並停止了一切演出活動。解放軍新聞傳播中心「鈞正平」發文指出：「低格調的搞笑，無底線的放縱，博眼球的娛樂，不知止的欲望，對文藝有百害而無一利！」北京市文化執法總隊也已立案調查。

「西陸強軍號」稱，此事件中脫口秀演員，「其嘩眾取寵、卑劣粗鄙、恬不知恥的行為，活生生向世人演繹了一出當代『跳梁小丑』的醜劇。其行徑就如狸狌一般，內心灰暗而抵觸光亮，自以為是而毫無敬懼，一邊陰險謀利一邊瘋狂作死。」

「西陸強軍號」指出，在解放軍和武警部隊的座座軍營，「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」的大字高矗，早已是婦孺皆知、舉目常見的獨特風景。作為一家有廣泛社會影響的娛樂公司的員工，該脫口秀演員用「能打勝仗、作風優良」這樣特殊的詞彙進行不恰當、無底線的諷喻，「不僅深深刺痛了中國軍人的神經，也嚴重傷害了全國人民的感情。對這樣的所謂藝人，對這樣的卑劣行徑，任何一個有良知、有公德的中國人都會交詈聚唾。」

「西陸強軍號」強調，「關於這一事件，幾句輕飄的『不恰當比喻』『不妥表達』並不足以平息強軍哥心中的怒火。強軍哥相信，廣大戰友和所有愛國愛軍的中國人亦如是。」