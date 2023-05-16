隨著時節進入炎炎夏季，若沒有掌握良好的食物保存方法，很容易就會遭受到食物中毒的侵擾。但食物只要都放冰箱就不會壞掉嗎？關於食物保存6大迷思一次破解，以及掌握4個正確觀念，就能吃得新鮮健康又安心。

營養師吳佳穎在個人臉書粉絲頁表示，食物中的細菌生長跟溫度息息相關，當溫度介於7到60度之間就是「危險溫度帶」，細菌在此溫度區間會快速生長，因此如何縮短食物停留在「危險溫度帶」的時間很重要。她特別列出以下6大食物保存迷思並一一破解：

1、剛煮完要放涼了才能冰？

吳佳穎表示，等食物放涼就會進入「危險溫度帶」，此時細菌已大量孳生。正確的做法應該是趕快冰起來，讓冰箱將食物的溫度降低，才能抑制細菌生長。

2、熱菜直接冰，冰箱會壞掉？

許多人會擔心食物跟冰箱的溫差太大會讓冰箱壞掉，吳佳穎建議，不用在滾燙的狀態下放進冰箱，先降溫至大約60度再放即可；但要注意，放室溫不要超過1小時。

3、都放冷藏冷凍不會壞？

吳佳穎強調，冷藏或冷凍的目的都只是延長食物保存的時間，而非殺菌，要盡快在食物保存期限內食用完畢，否則放太久一樣會壞掉！

4、發霉處切掉可以繼續吃？

不少節儉的人會這樣做，吳佳穎指出，如果肉眼已經看得到發霉，就代表黴菌都已經深入食物內部了，還是丟棄比較妥當。

5、瓶裝飲料開封要不要冰？

吳佳穎提到，雖然一般市售的瓶裝飲品都會先殺菌過，但只要接觸過口腔的飲品都能繁殖細菌，尤其是糖、蛋白質飲品更容易繁殖。她建議喝飲料可以倒入杯子喝，減少口腔接觸；若喝不完一樣要冷藏，杯子也要記得多清洗。

6、冷飯熱炒就安全？

過去常有案例發生，用冷飯來製作炒飯，結果出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀進急診，也就是俗稱的「炒飯症候群」。吳佳穎表示，這是因為蒸煮或炒過的米飯放在室溫時間過長，結果被仙人掌桿菌汙染。因此，在製作冷飯時，飯煮好後要盡快分裝放入冰箱冷藏，拿出來後要加熱到80℃且20分鐘才能殺菌。

●正確食物保存4招學起來

掌握4個食物保存正確觀念，就能吃得新鮮健康又安心。（示意圖／Shutterstock）

1、生熟食分開，避免交叉污染

生食跟熟食要隔層分開放，吳佳穎建議，熟食放上面、生食放下面，才不會生食的湯汁液體滴到熟食上面。

2、食物不燙就盡快放入冰箱，不要放到冷

吳佳穎強調，不要等完全放涼了才放冰箱，縮短「危險溫度帶」的時間才能避免大量細菌孳生。

3、冰箱的食物分七八分滿

吳佳穎表示，冰箱要適當保留空間，才能提升冰箱內冷空氣循環效率，減少細菌滋生的風險。

4、復熱食物要確實

吳佳穎指出，食物湯湯水水復熱溫度要足夠，固體食物建議加熱到中心溫度80℃以上；液體加熱要沸騰，才能避免發生食物中毒風險。