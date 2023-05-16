新光金控經營權之爭檯面化，公司派與改革派掀起委託書大戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文分析，直指新光金應換團隊經營，否則虧損頹勢可能持續下去。

謝金河表示，這次新光金控的股權爭奪戰已經白熱化，新光人壽在過去可以說是台灣大地主，擁有都市精華地段最多，新光人壽在1980年代未上市行情至少800元，後來富邦、國泰、新光都改制為金控，目前國泰金市值6256億元，富邦金7313億元，新光金1270億元，新光金敬陪末座，經營績效長年不佳，股價不到面額。

除了新光金外，謝金河也提到，最近跟上市公司有關的股權紛爭廣告很多，可以看出兩派人馬相爭，大家都在爭取市場投資人的心。首先是康友小股東抗議簽証會計師判太輕，其實董事長黃文烈從頭到尾都作假帳，簽証會計師不可能不知道，黃文烈揚長而去，只剩下哀號的股民，誰該負責？

其次，泰山兩派相爭，錯在詹家太多房，又彼此不團結，後來詹仁道父子把股權賣給朱國榮，已經種下敗因，後來龍邦蠶食鯨吞囊括多數股權，泰山只能祭出情理訴求，只是龍邦及朱國榮爭議太多，謝金河直言，泰山的命運恐怕會很坎坷。

第三是中福的公司派死守經營權，市場派久攻不下，最後苦了小股東。除了這些以外，謝金河進一步指出，最近華映的廠房要拍賣，這家公司幾十萬員工，被大同前董事長林郭文艷一聲令下就下市，留給市場驚愕的投資人，千億元的公司瞬間成為壁紙，這是標準的毀滅價值。

謝金河強調，對小股東來說，經營的團隊如果沒有改變，這個頹勢可能持續下去，他認為選對老闆才是投資的一件大事。