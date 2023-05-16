檢調偵辦台北市防汛門維護工程弊案，繼上月聲押禁見台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾、業者葛震洋2人獲准，諭令高灘地機電管理站站長郭耀崇50萬元交保後，檢調為釐清官商勾結涉貪疑點，15日再約談郭男等3名水利處職員查證，16日凌晨訊後均請回。

檢調獲報，方、郭2021至2022年承辦「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」8件標案，明知葛男未依規定施工、且浮報產品價格，卻不實驗收方式協助其履約，另疑從業者浮報的部分工程款當回扣，涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務機會詐領財物、圖利及《刑法》偽造文書等罪。

檢調4月19日搜索高灘地機電管理站6處地點，約談方、郭、葛等7名被告，檢方訊後依圖利等罪諭令郭50萬元交保，並聲押禁見方、葛男2人獲准。

案發時，台北市政府水利處曾強調，將全力配合檢調偵辦，提供調查所需資料，同時全面清查相關履約資料，若有不實，將依規定追究責任。