法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）酸俄羅斯在地緣政治上輸掉戰爭，淪為北京「附庸」，引發莫斯科抨擊他「完全理解錯誤」，要他與西方「接受」中俄關係強化的現實。

綜合路透社等外媒報導，法國《民意報》（L'Opinion）14日刊出馬克宏的專訪內容，馬克宏評論俄烏戰爭開打14個月來的情勢。

馬克宏說俄羅斯已在「地緣政治上失敗」，對烏克蘭開戰、孤立自己，「實際上開始進入對中國的附庸狀態」；促成瑞典及芬蘭申請加入北約，也讓俄羅斯失去進入波羅的海的渠道，「這在2年前是難以想像的。」

大陸國家主席習近平3月訪問莫斯科與普丁舉行會談，兩人會後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係」聲明。（資料照／新華社）

馬克宏的評論顯然著眼於大陸國家主席習近平3月訪問莫斯科、與普丁的會談，兩人當時宣布中俄戰略合作夥伴關係進入「新時代」。

大陸國家主席習近平3月訪問莫斯科與普丁會談，受到高規格接待。

針對馬克宏的「附庸」說，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（15）日砲轟，馬克宏的評論反映了對實際情形「完全錯誤的理解」，「我們絕對不認同，我們與中國是特殊的戰略夥伴關係」，強調中俄關係是奠基於共同利益、相近的世界觀、以及拒絕任何支配，與依賴無關。

俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）回擊法國滿心關注俄羅斯強化與中國的關係，以及世界秩序可能因此改變。

他在俄羅斯外交部官網發布的聲明中指出，西方懼怕真正的多邊國際關係體系形成，特別是俄羅斯與中國的關係。他說世界格局不斷變化，馬克宏與其他西方領袖必須接受中俄之間關係牢固、互相尊重的現實。