波克夏揭露截至3月31日止在美交易股票的持股動態,該季首度買進第一資本992萬股,價值約9.54億美元。受此激勵,第一資本公司股價在15日盤後勁揚5.7%。

此外,波克夏還投入4,130萬美元敲進製酒商帝亞吉歐(Diageo)的股票,後者銷售產品包括約翰走路(Johnnie Walker)、健力士(Guinness)。

上季波克夏出清的持股包括台積電、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(U.S. Bancorp)、家具連鎖店RH。另外還增持蘋果與美銀(Bank of America)股票。