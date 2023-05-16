香港傳奇女星宮雪花年輕時外型性感、嫵媚，多次參加選美比賽而走紅，被譽為「大陸第一美婦」，還獲得美國前總統柯林頓（Bill Clinton）接見。她曾自爆28年前參選亞姐虛報自己大10歲，今年實際年齡只有64歲，震驚外界。近日，宮雪花被港媒直擊在服飾店狂掃特價服飾，還趁四下無人當場脫衣試穿，大膽行行徑全被拍。

據香港《頭條日報》報導，近日在九龍灣德福商場直擊宮雪花獨自一人逛服飾店，當天她身穿白色花洞外衣長裙，內襯桃紅色背心，然後腳踩拖鞋，隨意搞怪的穿搭讓民眾可以一眼就可以辨認出她。此外，宮雪花專門撿便宜的服飾購買，手裡拿的是129元港幣（約495元台幣）至259元港幣（約1千元台幣），且都挑貼身衣及短裙，最後排隊付錢時，宮雪花因為頻頻拿放在旁邊的貨品來看，被店員誤會想插隊，告誡她這樣對其他顧客不公平，宮雪花聞言立刻痛罵店員：「想要公道去找法官啦！」

事實上，宮雪花人生充滿傳奇，20歲為了男友走私黃金和販賣假首飾遭判入獄兩年，出獄後慘遭對方拋棄；後來她重新出發，36歲遠赴法國參加華裔小姐勇奪冠軍，在當地結婚生子，恢單後搬回香港，1995年打著高齡47歲的名號再戰無年齡上限的亞洲小姐選美比賽，不符合年紀的美貌震驚外界，吸引港媒關注，成功進入演藝圈，拍過電視劇《包青天》和三級片《蛇蠍夜合花》。

在宮雪花55歲那年遠征美國選美，身穿貼身旗袍高舉紅旗，一舉拿下「最佳民族服裝獎」，被譽為「大陸第一美婦」、「亞洲十大新聞人物」，甚至榮獲美國前總統柯林頓接見。