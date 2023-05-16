超佛店家來了！一名網友分享，桃園一間便當店每日限量販售一款「炸全雞便當」，一整隻炸雞，搭配上白飯與三樣配菜，竟然只要130元，引發網友暴動，不少人驚呆直呼這太猛了！而原PO也提醒，炸全雞便當是每日限量的餐點，賣完就沒有了。

一名網友近日在臉書社團《桃園吃貨老饕美食討論區》上分享，桃園一間便當店的老闆超級佛系，販售一款「炸全雞便當」，一份只要130元。從照片中可見，便當上面的主菜竟然真的是一整隻炸全雞，看起來超級豐盛，原PO也忍不住驚呼，一整隻炸雞只賣130元，老闆到底在想什麼呢？

貼文引起網友熱烈討論，「這是什麼夢想中的便當」、「還不快點去踩踩點」、「走啊！吃雞了」、「一個便當可以吃兩餐，一定很飽」、「也太便宜了吧」、「太猛了吧！這根本吃不完」、「俗又大碗」。

原PO也在留言處補充說，這間便當店位在桃園市龍潭區，「炸全雞便當」不是無限量供應的，詢問過老闆，對方說每天限量，賣完為止。