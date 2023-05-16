周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.18點或0.25%，為466.67點。

隨著投資人尋找全球主要央行維持高利率的線索，歐洲股市在本月大多處於窄幅區間波動。

銀行股基本上都上漲；但是隨著土耳其可能要進行第二輪總統大選之際，對土耳其曝險最多的歐洲銀行、西班牙外換銀行(BBVA)跌4.2%。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說：「整體而言，前景仍是相當正面的，但是不要忘了，我們是走過疫情的大規模刺激時期，以及現在仍在打擊高通膨」。「投資人仍然沒有認為我們已經走出困境，他們正準備擁抱未來兩三年可能發生的狀況」。

儘管聯準會已經表態即將暫停升息循環，但歐洲央行仍指出，可能進一步加息。

歐洲央行在一篇報告中說，該行去年迅速的升息，溫和地壓抑通膨，但預計最大的影響要到2024年才會顯現。

自去年七月以來，歐洲央行已加息375基點(15碼)，以遏制頑固的通膨。預計通膨要到2025年才會降至2%的目標。

歐洲第二大保險商安盛(AXA)在公布第一季優於預期財報之後，上漲2.4%，報27.6歐元。

Evotec大漲4.7%，報19.82歐元；該生物製藥公司在上週五說，預計最早將於六月重返德國中盤股指數MDAX。

另一方面，在阿波羅全球管理(Apollo)宣佈不會繼續第五次收購該英國工程服務公司之後，John Wood集團股價暴跌34.4%。