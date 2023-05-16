日前有網友發起連署要讓台灣成為亞洲第一個「周休3日」的國家，全國教育產業總工會今天表示，依課綱規定學校全年授課日數以200天（不含國定假日及例假日）為原則，故若改為「周休3日」，寒暑假恐將消失。

全教產理事長林碩杰表示，周休3日勢必會壓縮到寒暑假，扣除年假後，寒暑假幾乎都要上課，暑假約僅剩2周，也就是說從前的兒童快樂暑假將不再出現，而教師因目前無法定特休，未來政府可能還要再額外撥經費補償教師之特休假。

林碩杰進一步指出，學校一旦實施周休3日，每個星期五孩子們都放假，若他們的爸爸媽媽還要上班，沒有配合周休3日的話，這些孩子們沒地方去，可能也會有安全疑慮等問題發生；當然也可能促成安親班或補習班於每周五之需求大增，讓家長大傷荷包。

全教產說，周休3日也可能會造成各個行業之減薪問題，尤其不利於低薪工作者；若把每天上班時間會拉長，恐有過勞及影響家庭等狀況發生，雇主及政府之心態將成「周休3日」是否可行之重要關鍵，尤其需要全面性配套措施，而薪資不減應是重要前提。