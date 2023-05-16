台中惡劣轎車路口硬逼行人讓路 加速左轉險釀車禍 (翻攝記者新聞網)

台灣遭外媒批為「行人地獄」，加上日前女童遭撞身亡，警界、各縣市政府大動作加強執法，盼洗刷行人地獄惡名。然而，近日網路又瘋傳一段影片，台中一輛白色轎車行經路口時，不僅無視走在斑馬線上的行人，還加速左轉硬切進去，差點就撞上路人釀成意外，超扯畫面讓眾人全看傻。

從《記者新聞網》分享的影片可以看見，斑馬線上有4名女子準備過馬路，同時間對向也有一輛白色轎車停在路口準備左轉，就在4人等到雙向都沒車要過馬路時，白車無視斑馬線上有行人，突然加速左轉硬切，所幸4人反應靈敏，及時往後跳閃避，驚險瞬間讓人捏了一把冷汗。

據了解，事發在本月11日傍晚6時許，民眾行走在文心南七路158號前的行人穿越道上，一輛白色轎車未禮讓行人強行通過，險些發生碰撞，事後民眾自行調閱鄰近社區監視器後，上傳畫面檢舉該部違規車輛。

警方表示，經檢視相關影像內容，輔以路口監視器佐證，該部車輛確未依規定禮讓行人部分屬實，已依道路交通管理處罰條例第44條第2項製單舉發，最高可處3600元整，呼籲汽、機車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」的習慣，尊重行人路權。