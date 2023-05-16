美國正加強對太平洋島國間的支持，以抗衡來自中國的競爭。

尹汝尚對路透社表示，將於5月22日在巴布亞紐幾內亞一場儀式上簽署「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），屆時美國總統拜登和新上任的密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina）將親自出席。

美國和馬紹爾群島與密克羅尼西亞的舊版自由加盟協約在2023年到期，帛琉則在2024年到期。

尹汝尚表示，他預計18到21日人將會在馬紹爾群島，但他對馬紹爾群島的自由加盟協約屆時最終能否敲定「存疑」。

華府於1980年代先與這3個島國達成自由加盟協約協定，依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，並提供經濟援助；作為回報，美國有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權。

續簽自由加盟協約，成了美國抗衡中國擴張其在太平洋勢力的關鍵一環。

尹汝尚說，他與密克羅尼西亞的談判官員法坎（Leo Falcam）草簽這份協議，將於下週美國與太平洋島國領袖召開峰會期間，於巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）正式簽署。

他說：「此事已成定局。我現在要前往帛琉，希望能在那裡取得類似的進展。」

拜登出席於日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，下週將前往巴布亞紐幾內亞訪問，成為歷來首位造訪巴紐的現任美國總統，凸顯他為了與中國抗衡，在太平洋地區所做的投資。