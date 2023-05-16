幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要危險因子，研究發現，胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。一名61歲女子因曾感染幽門桿菌有慢性胃發炎，定期追蹤檢查，近日例行檢查時揪出胃癌前病變，經治療後已迅速恢復健康。

林口長庚醫院肝膽胃腸科醫師陳聰興曾表示，台灣健康人口中，感染胃幽門桿菌人口高達1千多萬人。衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，上述女子因曾感染幽門桿菌有慢性胃發炎，定期到院追蹤檢查，此次被醫師揪出胃癌前病變，她相當驚訝，但在透過無痛內視鏡治療後，快速恢復身體的健康。

黃光耀表示，大部分感染幽門螺旋桿菌的人沒有明顯症狀，部分民眾會引發慢性胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等情況，也可能會出現消化不良、胃食道逆流、腹脹、腹痛、食慾不振、噁心等症狀。

他表示，胃癌前病變侵犯的深度僅在黏膜層，而且沒有局部及遠端的轉移，因此可用內視鏡切除。相較傳統手術，內視鏡不會在肚皮留下傷口、可保留器官，且可加速身體復原等優點。

黃耀光提醒，民眾若被診斷出幽門桿菌感染，要積極接受治療，以降低胃癌風險。此外，平常要少吃醃漬或加工食物等、多吃蔬果、勿抽菸，均可預防胃癌。