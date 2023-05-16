2024總統大選剩不到8個月，民進黨確定由副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也將參選，國民黨則會於明（17）日宣布徵召人選，新北市長侯友宜的呼聲相當高。據最新民調顯示，若侯友宜、賴清德對決，侯以37.8%支持度領先賴的37%，資深媒體人韋安對此認為，利空已出盡、「侯穩贏」。

《ETtoday新聞雲》今日公布2024總統大選最新民調，若柯文哲不選，由侯友宜、賴清德進行藍綠對決，侯支持度37.8%、賴支持度37%，兩人陷入膠著狀態。至於喜好評價部分，民眾對賴清德的喜好度為35.7%、討厭度30.6%；對侯友宜的喜好度35.5%、討厭度22.4%；對柯文哲的喜好度34.6%、討厭度27.8%；對鴻海創辦人郭台銘的喜好度為34%、討厭度為26.3%。

韋安稍早於臉書針對這份民調分析，他指出侯友宜跟賴清德的差距小，且侯討厭度最低，在幾乎確定被提名狀況下，利空出盡，若照目前的民調數據，無論三腳督或一對一，侯都穩贏。