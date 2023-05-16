chandler parsons chimes in on the ja news lol pic.twitter.com/FTEQpFxDac — Molly Morrison (@mollyhannahm) May 14, 2023

灰熊看板球星莫蘭特（Ja Morant）第2度直播亮槍，這次恐怕難逃重懲了，灰熊已經禁止莫蘭特參與一切球隊活動。前灰熊球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）甚至在網路留言，呼籲聯盟把莫蘭特「禁賽1個球季」。即使是常惹麻煩的「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）也在推特表示，他不明白莫蘭特到底在搞什麼飛機。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，其他球隊都在看著聯盟總裁席爾佛（Adams Silver）這次怎麼處置莫蘭特，這攸關到各隊往後如何行銷自家的球星，「莫蘭特下個球季面臨著真正的長期禁賽危機。」

聯盟禁止球員在場內做出割喉和開槍慶祝的手勢，格林（Gerald Green）曾在熱身賽做出「砰砰」手勢挨罰2.5萬美元，現在莫蘭特乾脆把真槍拿出來炫耀了。沃洛納斯基指出，莫蘭特初次直播亮槍只被禁賽8場，如今莫蘭特再犯，讓聯盟感覺到對他予以重懲的壓力。

儘管也有人對莫蘭特的處境感到同情，例如「世界和平先生」（Metta World Peace），然而撻伐莫蘭特的人還是占多數，退役球員帕金斯（Kendrick Perkins）直言「莫蘭特打算鬧到被逐出聯盟為止。」顯然莫蘭特的問題不是短短幾天的心理諮商就能解決。今年季後賽首輪敗給湖人，莫蘭特場均24.6分、6.8籃板、7助攻、42%外線命中率。