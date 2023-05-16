中鋼15日開出的6月內銷盤價全面下挫，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等七項規格產品，盤價每公噸大降1至2千元，超過市場預期，同時也創下去年8月以來最大降價幅度，對此，董事長翁朝棟表示，主要是受到大陸和韓國低價進口產品擾亂影響，這次被迫調降價格，希望能迎戰低價進口料，並阻絕市場繼續惡化。

工商時報報導，大陸及南韓鋼材低價搶市，讓翁朝棟直言要與進口料對決，「中鋼這次被迫調降價格，希望能迎戰低價進口料，並阻絕市場繼續惡化，這樣做是在幫助自己，也在幫助客戶，只要下游客戶不再不理性追跌，且上下游能共體時艱，和共創價值，一定可以渡過難關。」

翁朝棟對於進口料低價搶市，擾亂市場秩序感到相當不平。他分析指出，大陸供過於求，導致產品外溢向東南亞與亞洲鋼市低價傾銷和搶單，引發韓國銷台鋼品殺價競爭。

另一方面，翁朝棟指出，大陸有一些貿易商以低價拋售現貨方式，再壓低現貨流通價，賺取差價和利潤，估計此鋼品數量達到百萬公噸，才會加速市場惡化。

盤價歷經亂流，翁朝棟預估，最快6月底至7月初，鋼價可望逐漸恢復正常秩序，甚至迎來一波反彈向上局面，且預期下半年鋼市表現可望優於上半年。