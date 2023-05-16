●里奇蒙（Richmond）聯邦準備銀行指出，還不能確定美國通膨穩定在下滑。有跡象顯示經濟生產需求趨緩，升息效應已顯現，但就業市場仍強勁，加薪現象還是可見，都是助長通膨大增的因子。因此，美國通膨前景不確定性還是很高。

●著名億萬富豪對沖基金經理人Paul Tudor Jones認為，聯準會其實可以結束本波升息周期，即使美國經濟成長動力熄火，美股在今年還是看漲。美國通膨已連12個月下滑，是從來沒看過的現象，聯準會可以宣布成功擊退通膨。美國經濟在2023下半年可能步入衰退期，美股未來幾年應該是震盪格局。

●摩根士丹利預估，美債上限談判會讓美股大幅上下整理。美債天花板爭議最後一定會解決，但短期內美股難免會震盪且幅度不小。即使朝野雙方在違約當日有共識，市場資金的流動性也會受到影響，美企業績有疑慮之下，美股進而走跌。

●全球最大資產管理業者貝萊德也說，美股會出現較震盪走勢。不過，若根據以往美債上限談判的期間，能源與公共設施類股表現會比較好一點，但不利於科技、保健、以及耐用財等類股。

●加拿大道明證券（TD Securities）表示，美國債務上限是市場都知道到的重大風險，應該沒有人會希望違約，協議基本上一定可以達到共識，但還是有可能會談不攏。

●摩根士丹利指出，高達31.4兆美元的美債協議上限，美股不太可能不受波及。大多數客戶都相信不會無解，但短期內總會造成一些波動。目前陷入僵局，其實對市場來說是雙輸，因為標普500指數對流動性比較敏感，下修的可能性也跟著增加。