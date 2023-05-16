為了檢視壽險業的清償能力，金管會透過2項風險控管指標，包括資本適足率（RBC—Risk-Based Capital）與淨值比，以此查看一家壽險公司的財務表現。依規定，各壽險公司每半年需公告一次數據，合格標準為RBC達200%、淨值比達3%；倘若RBC未達200%，或連續2期淨值比低於3%，就代表有資本不足的問題。

台灣人壽2022年上半年的資本適足率為311.8%，下半年的資本適足率為275.2%；今年首季的RBC則再降到254%，外資認為由於RBC持續下滑，有必要提高責任成本以支應保費增加。

昨天法說會上，有關首季初年度保費的收入，公司揭露為87億元，年減達6成，主要受到利變型保單受定存利率波動影響。至於避險成本，首季來到1.35%，較去年同期增加了184個基本點；雖然公司目標將避險成本訂在1.08%，但外資認為，資本市場疲弱，抑制交易動能，控制避險成本下滑有一定的壓力。

中信金則強調，台灣人壽2023年第一季因受新臺幣強勁升值及投資處分收益減少，獲利較去年同期衰退，第一季稅後虧損8.8億元，但已較上一季大幅縮減；台灣人壽將採取積極的動態避險策略，因應潛在匯率波動，並將專注於長年期繳及價值型的保單銷售，維持穩健及多元的產品策略。