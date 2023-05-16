Google TV智慧系統操作更流暢快速，支援個人化介面，並提供專屬推薦，透過建立不同帳號，多人使用也能各自享有量身打造的觀看內容。BenQ抗菌智慧整合遙控器還支援台灣九成第四台/MOD機上盒，並設有NETFLIX、YouTube 等快捷鍵，友善設計，讓跨平台追劇輕鬆便捷。

在遊戲體驗上也打造全新專屬功能—HDMI 3遊戲自動最佳化體驗，連接遊戲機即自動切換訊源，開啟遊戲影像模式、ALLM (自動低延遲模式)、EDID 2.1，並啟動Dolby Atmos，瞬間進入遊戲最佳狀態，輸入延遲時間小於2毫秒，展現流暢、即時的遊戲畫面。

BenQ獨家AI光動態技術，能獨立調校畫面不同區域對比與參數，透過光影對比運算，清晰呈現明暗細節，並凸顯輪廓、降低光暈，讓劇中微小細節一覽無遺；透過動態對比調整，增強明暗差異，呈現更深邃、有層次的畫面，讓劇中畫面給人栩栩如生的臨場感動。

BenQ「明基色彩管理實驗室」累積超過20年的色彩調校經驗，比對2030種Pantone色彩規範，及138種膚色色調精確度，還原真實色彩。E-750系列更採用量子點技術，呈現DCI-P3 95%廣色域的精準、飽和色彩，獲國際色彩權威Pantone ValidatedR/Pantone SkinTone ValidatedR雙認證。E-750系列也搭載最新Dolby Vision IQ，內建光度感應器，能偵測光源變化調整畫面，隨時呈現最佳對比及色彩。