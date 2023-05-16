大陸國家統計局網站16日消息，大陸4月分經濟社會全面恢復常態化運行，多數生產需求指標同比增速提升，服務業和消費恢復較快，就業物價總體穩定，經濟運行延續恢復向好態勢。

一、服務業持續回升，接觸型聚集型服務業明顯改善：

4月分，大陸全國服務業生產指數同比增長13.5％，比上月加快4.3個百分點。分行業看，住宿和餐飲業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業生產指數同比分別增長48.7％、18.8％、17.6％、13.2％，比上月分別加快18.8、7.9、5.7、1.2個百分點。1-4月份，大陸服務業生產指數同比增長8.4％，比1-3月份加快1.7個百分點。1-3月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長5.0％。4月份，服務業商務活動指數為55.1％，業務活動預期指數為62.3％，其中，鐵路運輸、航空運輸、住宿、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於60％以上高位景氣區間。

二、工業生產總體穩定，裝備製造業增長較快：

4月份，大陸規模以上工業增加值同比增長5.6％，比上月加快1.7個百分點；環比下降0.47％。分三大門類看，採礦業增加值同比持平，製造業增長6.5％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8％。裝備製造業增加值同比增長13.2％，比上月加快5.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長6.6％；股分制企業增長4.4％，外商及港澳台商投資企業增長11.8％；私營企業增長1.6％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池產品產量同比分別增長85.4％、69.1％。1-4月份，大陸規模以上工業增加值同比增長3.6％，比1-3月份加快0.6個百分點。4月份，製造業採購經理指數為49.2％，企業生產經營活動預期指數為54.7％。

三、市場銷售較快增長，網上零售增長加快：

4月份，社會消費品零售總額3兆4910億元（人民幣，下同），同比增長18.4％，比上月加快7.8個百分點；環比增長0.49％。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額3兆0398億元，同比增長18.6％；鄉村消費品零售額4513億元，增長17.3％。按消費類型分，商品零售31159億元，增長15.9％；餐飲收入3751億元，增長43.8％。升級類商品銷售增長較快，限額以上金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長44.7％、25.7％、24.3％。1-4月份，社會消費品零售總額149833億元，同比增長8.5％，比1-3月份加快2.7個百分點。全國網上零售額44108億元，同比增長12.3％，比1-3月份加快3.7個百分點。其中，實物商品網上零售額37164億元，增長10.4％，占社會消費品零售總額的比重為24.8％。

四、固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快：

1-4月份，大陸固定資產投資（不含農戶）14兆7482億元，同比增長4.7％，比1-3月份回落0.4個百分點。分領域看，基礎設施投資同比增長8.5％，製造業投資增長6.4％，房地產開發投資下降6.2％。大陸商品房銷售面積3億7636萬平方米，同比下降0.4％；商品房銷售額3億9750億元，增長8.8％。分產業看，第一產業投資同比增長0.3％，第二產業投資增長8.4％，第三產業投資增長3.1％。民間投資增長0.4％。高技術產業投資同比增長14.7％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長15.3％、13.4％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長19.9％、19.4％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長42.1％、33.9％。社會領域投資增長5.6％，其中衛生、教育投資分別增長13.8％、5.0％。4月份，固定資產投資（不含農戶）環比下降0.64％。

五、貨物進出口持續增長，貿易結構繼續優化：

4月份，貨物進出口總額3兆4347億元，同比增長8.9％。其中，出口2兆0265億元，增長16.8％；進口1兆4081億元，下降0.8％。進出口相抵，貿易順差6184億元。1-4月份，貨物進出口總額13兆3232億元，同比增長5.8％。其中，出口7兆6729億元，增長10.6％；進口5兆6503億元，增長0.02％。1-4月份，一般貿易進出口同比增長8.5％，占進出口總額的比重為65.4％，比上年同期提高1.6個百分點。民營企業進出口增長15.8％，占進出口總額的比重為52.9％，比上年同期提高4.6個百分點。機電產品出口增長10.5％，占出口總額的比重為57.9％。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降：

4月份，大陸城鎮調查失業率為5.2％，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.4％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.1％。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為20.4％、4.2％。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、大學以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5％、4.6％、4.0％、3.1％。31個大城市城鎮調查失業率為5.5％。大陸企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。

七、消費者物價指數同比上漲，生產者物價指數同比下降：

4月份，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲0.1％，環比下降0.1％。分類別看，食品菸酒價格同比上漲0.8％，衣著價格上漲0.9％，居住價格下降0.2％，生活用品及服務價格上漲0.1％，交通通信價格下降3.3％，教育文化娛樂價格上漲1.9％，醫療保健價格上漲1.0％，其他用品及服務價格上漲3.5％。在食品菸酒價格中，鮮菜價格下降13.5％，糧食價格上漲1.1％，豬肉價格上漲4.0％，鮮果價格上漲5.3％。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.7％，漲幅與上月相同。1-4月份，大陸者物價指數同比上漲1.0％。

4月份，大陸工業生產者出廠價格同比下降3.6％，環比下降0.5％。大陸工業生產者購進價格同比下降3.8％，環比下降0.7％。1-4月份，大陸工業生產者出廠價格和購進價格同比分別下降2.1％和1.5％。

總的來看，4月份，大陸國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。