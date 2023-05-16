法新社報導，前1天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）剛訪問巴黎，是烏國去年2月遭俄羅斯入侵以來，第二度進行這類出訪行程。

馬克宏在接受法國電視一台（TF1）訪談時說：「我們在培訓飛行員一事上持開放態度，其他歐洲國家也都準備好了。我想與美國的討論也正在進行當中。」

馬克宏補充說：「培訓行動現在就能展開。」他並未提供進一步細節。

經過數個月的膠著，烏克蘭已準備好採取行動來收復被俄羅斯占領的土地，目前正加強尋求軍事援助，以利烏軍備戰。

澤倫斯基幾個月以來一直在敦促盟邦提供諸如美國F-16這類現代化戰機給烏國，但北大西洋公約組織（NATO）目前為止尚未同意運交任何這類戰機給烏國。

一個親近法國空軍司令部的消息來源2月告訴法新社說，理論上，法國可以把最近退役的13架幻象2000C戰機（Mirage 2000-C type）運交給烏克蘭，但培訓烏克蘭飛行員開這些戰機的時間可能會太長。

馬克宏昨天與澤倫斯基發布共同聲明說：「未來幾週，法國將配備數十輛裝甲車和AMX-10RC在內的輕型戰車給多個營，並提供相關訓練。」

在接受TF1採訪時，馬克宏婉拒提供更多細節，僅說「我們決定提供更多彈藥」。

法國同時決定幫助烏克蘭「訓練他們的兵力和負責反攻的營隊」，並協助「修復車輛和大砲」。

馬克宏說：「法國的立場仍舊相同，就是要助烏克蘭抵抗（俄羅斯）。現在事關重大，因為這次反攻行動的成功，是決定建立持久和平的關鍵。」