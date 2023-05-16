立法院會今天三讀通過農業部組織法，規定行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務特設農業部，並明定其10大掌理事項，及設立農業金融署、林業及自然保育署等8個次級機關。

在委員會排審農業部組織法草案的立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委劉建國接受中央社記者訪問表示，台灣在1988年發生大規模的農民運動，又稱520農民運動，而成立農業部為當時的7大訴求之一。歷經35年，農業部組織法今天三讀通過，農委會將升格為農業部，令人欣慰。

全案今天在立法院會處理，保留條文經表決後，通過民進黨立法院黨團所提修正動議。

三讀條文規定，農業部掌理的10大事項，其中包括農業政策與法規、農業資源永續利用政策與法規的規劃等；畜牧業、動物保護政策與法規的規劃等。

至於農業部的8個次級機關，三讀條文明定，分別是農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。（編輯：蘇龍麒）1120516