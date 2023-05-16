好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的「世紀官司」鬧得沸沸揚揚，最終由強尼戴普勝訴，安柏赫德判賠1,035萬美元（約新台幣3億元），而近期外媒爆料安柏赫德決定「暫時息影」，帶著女兒在西班牙馬德里定居生活，如今她被直擊與女兒現身西班牙街頭，且她的身材似乎變得比以往豐滿許多。

根據《每日郵報》報導，知情人士透露，安柏赫德目前決定暫時離開好萊塢影，帶著年幼的女兒在西班牙馬德里定居，想過著清幽不被外界打擾的生活，如今有其他家媒體拍到安柏赫德在西班牙街頭的照片，當中可見身穿黑色貼身運動裝的她，抱著正在哭鬧的女兒。

然而，值得關注的是她的身材較過去豐滿，手臂及腰部也有明顯變粗，肌肉線條也消失，照片曝光後，有網友留言嘲笑安柏赫德身材走樣，不過也有粉絲出面替她護航表示，雖然安柏赫德的身材確實不如以往，但沒必要人身攻擊她。

amber heard and her daughter in a park in madrid (may 07, 2023). pic.twitter.com/knHrIt2e9O — amber heard daily (@amberhearddaily) May 8, 2023

Don´t let anyone fool you into thinking Amber Heard isn´t calling paps on herself.



She desperately does this in order to appear in spannish magazines.



She is banking off of her toddler, as she had been banking off of Johnny for years. She has no talents of her own. pic.twitter.com/c8cw1s9pOc — Papaya Bee (@bee_papaya) May 12, 2023

Amber Heard hoy en Madrid tratando a Fan genial!!! MUCHÍSIMAS GRACIAS AMBER 🖤#AmberHeard pic.twitter.com/2OYaFYcvcs — 𝕵𝖔𝖘𝖊 🦇 (@Jxse18_) May 12, 2023

此外，外媒爆料，安柏赫德與攝影師女友搬到西班牙後，改名為「瑪莎簡Martha Jane Canary」，據悉，她所居住的小鎮僅有1,300位居民，鄰居也透露，安柏赫德外出時並不會刻意掩飾身分，也有粉絲找她合影，使她疑似無罩的身材現形洩謎之凸點；而她先前演出的電影《水行俠失落王國》即將在年底上映，目前未確認她是否參與宣傳活動。