好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的「世紀官司」鬧得沸沸揚揚，最終由強尼戴普勝訴，安柏赫德判賠1,035萬美元（約新台幣3億元），而近期外媒爆料安柏赫德決定「暫時息影」，帶著女兒在西班牙馬德里定居生活，如今她被直擊與女兒現身西班牙街頭，且她的身材似乎變得比以往豐滿許多。
根據《每日郵報》報導，知情人士透露，安柏赫德目前決定暫時離開好萊塢影，帶著年幼的女兒在西班牙馬德里定居，想過著清幽不被外界打擾的生活，如今有其他家媒體拍到安柏赫德在西班牙街頭的照片，當中可見身穿黑色貼身運動裝的她，抱著正在哭鬧的女兒。
然而，值得關注的是她的身材較過去豐滿，手臂及腰部也有明顯變粗，肌肉線條也消失，照片曝光後，有網友留言嘲笑安柏赫德身材走樣，不過也有粉絲出面替她護航表示，雖然安柏赫德的身材確實不如以往，但沒必要人身攻擊她。
此外，外媒爆料，安柏赫德與攝影師女友搬到西班牙後，改名為「瑪莎簡Martha Jane Canary」，據悉，她所居住的小鎮僅有1,300位居民，鄰居也透露，安柏赫德外出時並不會刻意掩飾身分，也有粉絲找她合影，使她疑似無罩的身材現形洩謎之凸點；而她先前演出的電影《水行俠失落王國》即將在年底上映，目前未確認她是否參與宣傳活動。
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