美道瓊工業指數15日上漲47.98點，漲幅0.14％，收33,348.6點；那斯達克上漲80.47點，漲幅0.66％，收12,365.21點。S&P 500指數上漲12.20點，漲幅0.30％，收4,136.28點。費城半導體指數大漲79.8點，漲幅2.68％，收3,052.64點。

群益投顧分析，道瓊指數歷經連續五個交易日下跌後，隨著市場評估觀望債務上限談判發展，美股三大指數狹幅震盪後收高，美光大漲逾6％，領漲費半強漲近2.7％。台股ADR部分，台積電漲2.67％；日月光投控漲1.9％；聯電漲0.9％。

投資者關注美兩黨關於聯邦政府債務上限問題的談判進展，美股收高，美國5月紐約製造業指數遠遜預期。而儘管國際油價因全球需求擔憂繼續承壓，但石油輸出國及其合作夥伴（OPEC+）減產，以及美國為戰略儲備回購石油帶來的樂觀情緒，油價扭轉跌勢並轉升。

第一金投顧認為，電子股應留意先前股價已經陸續反應第一季谷底已過，下半年復甦的落底行情，但整體復甦力道將在第二季中國大陸618消費節前後被檢視，若終端消費性產品全年出貨量銷售不如預期，或是一再下修，擴大年衰退幅度，下半年復甦動能恐不如預期，需留意市場對電子股下半年復甦力道的過度期待。

在操作題材上，美股多空渾沌，台股偏弱膠著，4月營收甫公布，在盤面投機氛圍偏濃、大族群主流失焦下，營收亮眼成為中小個股加分重點。

此外，光學一哥大立光與二哥玉晶光雖然4月營收雙雙呈現年、月同步衰退，但由於上半年為傳統淡季，以庫存去化為主，下半年新機種拉貨力道仍備受期待。而蘋果首款MR裝置有機會在6月年度全球開發者大會發表，供應鏈業績與題材受惠可期。