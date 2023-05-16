中國人民銀行（大陸央行）15日發布《2023年第一季度中國貨幣政策執行報告》稱，當前，中國經濟社會全面恢復常態化運行，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解。報告特別強調，當前中國經濟沒有出現通貨緊縮，經濟運行持續好轉。

中新社報導，報告指出，中國經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，長期發展還具有市場規模巨大、產業體系完備、人力資源豐富等優勢條件。

但報告也提到，大陸國內經濟內生動力還不強，需求仍然不足；全球經濟增長趨緩，通膨仍處高位，主要央行政策緊縮效應顯現。

報告稱，要著力支持擴大內需，為實體經濟提供有力、穩固支持，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，提升支持實體經濟的可持續性。關注物價走勢邊際變化，引導穩定社會預期，支持構建糧食、能源等保供穩價體制機制，保持物價水準基本穩定。

報告特別強調，當前中國經濟沒有出現通貨緊縮。中國物價仍在溫和上漲，特別是核心CPI（消費者物價指數）較去年同期穩定在0.7％左右，M2（廣義貨幣）和社會融資增長相對較快，經濟運行持續好轉，不符合通貨緊縮的特徵。中長期看，中國經濟總供需基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通貨緊縮或通膨的基礎。

報告表示，下階段，人行將繼續實施好穩健的貨幣政策，總量適度、節奏平穩，提升支持實體經濟的質效，加強與財政政策等協調配合，形成擴大需求的合力，推動經濟運行持續好轉，保持物價基本穩定。