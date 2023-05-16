國民黨台北市議員游淑慧16日上午與市黨部主委黃呂錦茹、士林北投區立委參選人張斯綱，以及同黨議員陳重文、林杏兒、陳炳甫等人一同出面召開記者會，正式宣布願意接受市黨部徵召，代表國民黨參選士林大同區立委，對戰民進黨議員王世堅。她強調自己不是刺客、也不是空降，未來將用最誠懇的心爭取選民認同，期盼2024能夠讓一切都翻新，「雖然士林大同區的民眾多數長期支持民進黨，但希望選民們能夠有一個新的選擇」。

游淑慧日前宣布退出國民黨北市港湖區立委初選，引起各界震驚，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接獲消息後，馬上勸進挑戰士林大同，經過長時間的思考、徵詢後，游今日正式宣布參選，並坦言到最艱困選區挑戰挑戰最強的對手，需要很多勇氣，也需要很多的智慧。

「做出這個決定，我要先向支持我的港湖長輩支持者說對不起與謝謝！」游淑慧提到，這段期間她向身邊好友們進行徵詢，很感謝支持者長期的擔心與鼓勵，承諾在港湖的團隊會持續待命，因為港湖永遠是她最重要的從政出發點。

游淑慧指出，過去她在市政府觀傳局服務時，業務的主要對象就是商圈最多的士林大同區，因此自己不是刺客也不是空降，且有中央部會和台北市政府完整的行政歷練，也有民意代表的寶貴經驗，絕對會成為一個能監督、能挖掘，懂立法、懂政策的專業民代。

游淑慧說，未來她會用最誠懇的心，爭取士林大同的選民的認同，「2024年，我們期盼舊的人、舊的事都要過去，讓一切翻新。讓我們的總統、立法委員，乃至於台灣的未來都能輪替翻轉。」

而對於前一天王世堅稱讚她「才貌雙全」，游淑慧也笑著表示要回送王世堅「智勇雙全」，因為每次質詢時王世堅腦袋都相當靈活，大家對他的印象就是願賭服輸，不管跳海還是高空彈跳，「他是智勇雙全的真男人，也希望每次看到我都可以送我禮物，請大家轉達我的願望。」