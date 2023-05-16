花蓮私立四維高中電機技術學程三年級鄧維霖，出生單親家庭，心疼母親一肩扛起家中經濟，便以公職為目標，致力翻轉人生，經高中3年勤奮向學，維持科內前3名、考取證照，今年順利通過台電高職學校技術類科獎金甄選，畢業後將赴台電受訓，通過考核正式雇用，月薪4萬元起跳。

鄧維霖因父親早逝，自小與擔任居服員的母親相依為命，雖然家中經濟較不穩定，但他卻很懂事、早熟，求學期間勤奮向學，回到家則主動幫忙家事，分擔母親辛勞。

鄧維霖就讀高中時，因緣際會得知台電「高職學校技術類科獎金甄選」資訊，便以此為目標，努力讀書，維持科內前3名成績，並利用課餘時間練習技能，陸續考取科內的自來水配管、工業電子丙級證照，及跨科的電子科儀表電子乙級技術士證照。

鄧維霖上學期明確加入校內的台電甄選訓練班後，在老師李智傑、王莉雯教導下，加強練習學科與術科內容及體能訓練，日前終於在「電機電子類」的競爭激烈甄選中脫穎而出，列為正取，除能獲得2萬元獎學金，畢業後將進入台電受訓，若通過考核，將成正式員工。

鄧維霖坦言，因家庭因素，擔心未來升學的學費昂貴，會造成家人的經濟負擔，雖然母親支持自己的任何選擇，但為能分擔母親壓力，公職一直是他的目標，此次能通過徵選，除感謝學校與師長投注心力與鼓勵，更感恩母親長期以來的支持。

王莉雯說，維霖雖出身單親家庭，卻乖巧孝順，除能照料自己也很孝順母親，且他因在校成績優異，今年還通過科大繁星，錄取國立屏東大學生物機電工程系，如今又順利考取台電，雙喜臨門。

校方表示，鄧維霖通過台電甄選後，受訓期間不僅有津貼補助，若正式僱用，起薪4萬元以上，是受人稱羨的穩定工作，期許能成學弟妹的典範，未來在技能升學上都有傑出表現。