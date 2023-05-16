韓國男星金宇彬2017年罹患鼻咽癌，演藝事業一度停擺，經過2年多治療，終於在2019年復出，金宇彬積極回歸螢光幕，近日在新戲《末日騎士》飾演傳奇快遞司機「5-8」，但他在劇中有不少抽菸橋段，不免外界關心金宇彬的身體狀況，對此，導演趙義石也做出回應。

科幻劇集《末日騎士》找來金宇彬、宋承憲、姜有錫等人主演，金宇彬飾演無人能及的快遞司機「5-8」，金宇彬在該劇中有許多抽菸的戲份，由於他過去罹患鼻咽癌，為此休養一段時間，外界不免關心他的健康狀況。

對此，導演趙義石特別澄清，畫面都是CG特效處理，他表示：「角色在原著中是吸菸者」，但考慮很久後，決定用CG特效處理。同時，趙義石大讚金宇彬演技和身材狀態都很好「眼神變得更有故事，聲音更有力道，適合5-8的角色」。

趙義石原本擔心金宇彬才剛康復，體力還沒完全恢復，結果很多動作場面，金宇彬都要求親自上陣，用替身的部分不多，趙義石說：「只要不是太難的場面，他都能消化地很好」，給金宇彬超高評價。

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