天后王菲前夫李亞鵬日前認了被判決強制執行賠償4000萬人民幣（約1.7億台幣），過去一向意氣風發的李亞鵬表示是人生最黑暗的一刻，「想看到一個失敗者嘴臉的朋友可以來我的直播間」，而他和世界小姐出身的海哈金喜去年才結婚生下一女，對此，不少酸民跑到海哈金喜的社群網站開酸，有人說她「嫁了負翁」，還有人問她為何不還錢？而海哈金喜也一改過去溫柔性格反嗆了。

李亞鵬過去曾脫口承認和王菲離婚是因為經濟問題，去年網友就發現李亞鵬事業出狀況，在「企查查」App發現，李亞鵬和哥哥李亞煒新增一起判決確認的案件，原告是泰和友聯公司曾對李亞鵬兄弟的公司投資，但週期3年滿後並未拿到談好的收入4000萬人民幣，經過一、二、再審及發回重審後，最後北京朝陽法院判定需強制執行。

李亞鵬吃路邊攤，海哈金喜則在老家做瑜珈帶女兒。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

對此，李亞鵬上月底終於發文承認確實有此事，從來沒裁過員的他去年底裁了200名員工，目前還欠了很多員工薪水及補償金，歷經這件事他承認過去自己太有夢想，根本沒能力辦醫院、辦教育，自認只是「好大喜功的妄想者」，如今他改做直播賣茶，飲食也從過去的高檔餐廳變成路邊攤，可說完全從天堂掉到地獄。

海哈金喜回應網友。（圖／翻攝自艾瑪衝浪菌微博）

而李亞鵬雖對自己節儉，對海哈金喜還是相當大方，夫妻目前分隔兩地，李亞鵬在大陸各地跑忙工作，海哈金喜則是和女兒回老家生活，不時曬出做瑜珈的影音，有人酸她抱著嫁進豪門的夢卻嫁了「負翁」，還有人唱衰覺得李亞鵬還是跟王菲合適，更有人問她：「老公的4000萬什麼時候還清？」海哈金喜則是反嗆：「你是吃著唐僧肉還是抱得美人歸了？不用你操心OK」。