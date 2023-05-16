綜合法新社與路透社報導，巴黎檢察官發言人說，檢方已對蘋果產品的「計劃性報廢」展開司法調查。計劃性報廢是一種廣受批評的商業手法，時間一到，消費者就得被迫更換新品。

檢方發言人說，收到環保團體「停止計劃性報廢」（Halte a l'Obsolescence Programmee, HOP）提出的申訴後，「我們於2022年12月開始針對欺騙性行銷和計劃性報廢進行調查」。

「停止計劃性報廢」團體表示，希望調查能證明蘋果利用「連結備用零件序號與智慧型手機序號，包括透過微晶片，讓手機製造商得以限制未經核准的人員維修，或從遠端降低那些以通用零件維修的手機的性能。」

這個團體也呼籲蘋果「在真正的循環經濟邏輯下，保障設備維修權」。

目前尚未聯繫到蘋果法國分公司（Apple France）就此置評。

蘋果2017年底坦承當時最新版iOS作業系統會降低舊機性能，並因未告知iPhone用戶而於2020年同意支付2500萬歐元（約新台幣8億3000萬元）罰款。