「護國神山」台積電是不少人夢想的企業，一名文組畢業的網友表示，今年31歲，第一份工作在紡織業只領30K、年薪55萬，後來轉職到台積電當技術員，不含加班費年薪就有70萬，薪資大幅成長，他說這是他人生最開心的階段，直呼「文組有機會去台積電當技術員是很棒的工作」。

原PO日前於PTT八卦板指出，今年31歲，畢業於商業科系，第一份工作在紡織業，每日工時是早上8時到下午5時，月薪是30K，因薪資太低，他待滿2年就轉職到某科技公司當技術員，但又因內鬥嚴重，不到2個月就離職。

後來他到塑膠產業擔任技術員月薪40K，年薪約55萬，新冠肺炎爆發後導致公司訂單暴增，他沒日沒夜地加班，加上公司環境有石灰粉末及塑膠氣體，考量到身體健康等因素，他辭去工作，當時恰巧台積電在徵技術員，他面試通過就一直待到現在，年資已滿3年。

原PO表示，台積電的薪資跟休假福利不是一般公司行號可以比的，第一年年薪實領50萬；第二年是70萬，他直呼「不包含加班費已經比上一份薪資多快30%」。他說，這是他人生最開心的階段，有足夠的自由和金錢，「文組有機會去台積電當技術員是很棒的工作」。

貼文引發網友討論，「這會造成一波文組全到台積電的風潮」、「文組選銀行同年資應該比你這薪水多30%左右」、「我雖然在國營當職員，但責任相對重很多，休假也不好休，要不是年紀大也想去GG 當技術員算了」。