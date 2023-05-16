樂天桃猿「樂天女孩」林襄，擁有甜美臉蛋加上魔鬼身材，成為許多粉絲心目中的女神，而在世界棒球經典賽（WBC）時，因為入選經典女孩，在球場時賣力應援的模樣，讓她在日本知名度大開，近來更登上日雜《週刊PLAYBOY》封面，雖然曬出身穿比基尼的辣照，但為了配合日本文化，左手臂和胸下刺青都被刻意遮掩。

林襄在instagram曬出登上日雜《週刊PLAYBOY》的封面照，透露這是雙方第二次合作，全部照片都在日本取景，還不忘強調最喜歡日本澡堂，封面照中只見她身穿比基尼，跪在地上擺出甜美笑容，一對傲人上圍呼之欲出，擠出的深邃事業線讓人看了鼻血直流，不過有眼尖網友發現，疑似為了配合日本文化，攝影師拍攝時除了避開左手內側刺青，左胸刺青也會用膚色膠帶蓋住或修掉。

對此，粉專「Joel來談日本」發文恭喜林襄登上《週刊PLAYBOY》 的封面，指出這是進入日本演藝圈的途徑，不過從日本攝影師呈現出來的作品，不難察覺刻意避開她身上的刺青，強調「這或許也是台日之間風土民情不太一樣的地方」。

林襄左手臂和胸下刺青都被刻意遮掩。（圖／95_mizuki IG ）

林襄這系列火辣養眼照，短短時間就吸引數十萬人按讚，足以見得她的超高人氣，網友也紛紛留言：「但我覺得角度過近了，看來攝影老師也是日本直男」、「不是叫我們不要在意你的UU？這張圖明顯叫我們在意」、「第一眼以為出第一番了，害我開心了一下」、「最美最辣的台灣女神襄襄」、「女神又早起拚經濟了」。