●美國財長葉倫再度確認，最快於6月1日，美國政府恐怕會出現債務違約的情況。不過，對朝野談判還是樂觀以待，因為雙方應該已有一些共識。雖然對談從上星期延到這星期，但可望有更多內容可以來討論，不是個壞消息。

●美國在野的共和黨眾議院議長麥卡錫表示，白宮並沒有很認真就調高美債上限來協商，與國會之間仍存有很大分歧。上次談判時，完全沒有接近達成結果的跡象，在任何方面而言也都沒有任何協議。

●路透社報導，G7（七大工業國）進行領袖峰會時，將展示各國是基於共同價值的基礎上，美國認為對中國大陸應有共同立場。不過，個別國家與中國大陸的外交關係，還是有可能各自表述。

●全球最大對沖基金Bridgewater，今年第1季已大幅降低持有銀行類股水位。在Bridgewater投資組合內，摩根大通、美國銀行、富國銀行、高盛以及摩根士丹利的持股降至零，花旗則減少一半左右。Bridgewater在去年12月底的銀行類股持股，最大的是美國銀行，總值約1.06億美元，其次是9280萬美元的摩根大通。

●紐約聯邦準備銀行指出，截至今年第1季底，美國消費者貸款總金額增至17.05兆美元，並寫下新高。根據統計，消費者貸款總額季增近1500億美元，季增年率相當於0.9%。與2019年疫前相比，貸款大增2.9兆美元。同時，學生貸款也成長至1.6兆美元，去年第4季為1.56兆美元。

●美國政府計畫買進300萬桶原油，補齊戰略儲油。盤後交易再漲0.5%，至每桶71.48美元的紐約期油，正常交易時上漲1.07美元或1.53%，每桶收71.11美元。倫敦布蘭特期油收漲1.06美元或1.43%，每桶收75.23美元。

●在避險資金流入後，連跌3天的國際金價反彈。紐約期金收漲2.9美元或0.14%，每盎斯為2022.7美元。現貨金漲0.28%，收2016.2美元，盤中一度漲到2023.3美元，上揚0.64%。

●美元匯價下跌，盤中一度漲至高點102.75，但最後收102.4點，下跌0.3%。匯銀人士認為，在美債談判明確出現任何消息之前，交易員不會隨意買進或賣出，故美匯這陣子應該只會狹幅整理。