永豐優息存股(00907)基金經理人張怡琳表示，境內標的的股利所得，課稅方式適用「二擇一制」課稅，採「合併計稅、8.5％抵減稅額」或「分開計稅、28％稅率」，意即小資族可採合併計稅，既坐領股利、更有退稅的可能；若屬於所得高、適用40%課稅級距的存股族，則可採取分離課稅，股利僅需採28%的課稅級距，有助提高節稅效益。

張怡琳指出，依集保戶股權分散表統計，今年以來(截至5/12)，雙月配的00907永豐優息存股ETF受益人數成長幅度高達28.3%，達20,450人，顯示在市場震盪下，存股ETF買氣持續暢旺，雙月配「配息頻率高、有助分散配息金額」的優勢，也受到越來越多投資人認同。

00907永豐優息存股ETF主要追蹤臺灣優息存股指數，以存股概念設計、「為存股而生」的雙月配ETF，納入一籃子存股族最愛的金融傳產標的，且指數設計以「產業穩」、「公司獲利穩」及「配息穩」作為篩選出發點，加上雙月配息的獨特機制，既存股又節稅。