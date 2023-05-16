大陸國家統計局16日消息，中國大陸1－4月份房地產開發投資比去年同期（同比）下降6.2％。此外，1－4月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）14兆7482億元（人民幣，下同），同比增長4.7％。其中，民間固定資產投資7兆9570億元，同比增長0.4％。從環比看，4月固定資產投資（不含農戶）下降0.64％。

一、房地產開發投資完成情況：

1－4月份，大陸全國房地產開發投資3兆5514億元（人民幣，下同），同比下降6.2％（按可比口徑計算）；其中，住宅投資2兆7072億元，下降4.9％。

1－4月份，房地產開發企業房屋施工面積77億1271萬平方米，同比下降5.6％。其中，住宅施工面積54億2968萬平方米，下降5.9％。房屋新開工面積3億1220萬平方米，下降21.2％。其中，住宅新開工面積2億2900萬平方米，下降20.6％。房屋竣工面積2億3678萬平方米，增長18.8％。其中，住宅竣工面積1億7396萬平方米，增長19.2％。

二、商品房銷售和待售情況：

1—4月份，商品房銷售面積3億7636萬平方米，同比下降0.4％，其中住宅銷售面積增長2.7％。商品房銷售額3兆9750億元，增長8.8％，其中住宅銷售額增長11.8％。

4月底，商品房待售面積6億4487萬平方米，同比增長15.7％。其中，住宅待售面積增長15.4％。

三、房地產開發企業到位資金情況：

1－4月份，房地產開發企業到位資金4兆5155億元，同比下降6.4％。其中，國內貸款6144億元，下降10.0％；利用外資12億元，下降69.6％；自籌資金1兆2965億元，下降19.4％；定金及預收款1兆5925億元，增長4.0％；個人抵押貸款8222億元，增長2.5％。

四、房地產開發景氣指數：

4月份，房地產開發景氣指數（國房景氣指數）為94.78。