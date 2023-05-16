大陸國家統計局網站16日發布消息，4月規模以上工業增加值年增率5.6％（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），與上月比較，工業增加值下降0.47％，合計1到4月規模以上工業增加年增率3.6％。

分行業看，4月41個大類行業中有25個行業增加值保持年增率增長。其中，煤炭開採和洗選業下降0.6％；石油和天然氣開採業增長5.5％，農副食品加工業下降1.6％。

另外酒、飲料和精製茶製造業增長2％，紡織業下降3％，化學原料和化學製品製造業增長7.5％，非金屬礦物製品業下降0.6％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.3％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.4％，通用設備製造業增長13.5％，專用設備製造業增長9.1％，汽車製造業增長44.6％，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長9.5％，電氣機械和器材製造業增長17.3％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長1.8％，電力、熱力生產和供應業增長5.5％。

分經濟類型看，4月國有控股企業增加值年增率6.6％；股份制企業增長4.4％，外商及港澳臺商投資企業增長11.8％；私營企業增長1.6％。