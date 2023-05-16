女高中生指控，遭學校主任教官性騷擾，抗拒後卻被刁難而難以畢業。（陳淑芬攝）

女高中生指控，遭學校主任教官性騷擾，抗拒後卻被刁難而難以畢業。（陳淑芬攝）

中市今年2月間驚傳公立高中生霸凌輕生身亡事件，該校今天再爆出主任教官性騷擾女學生，去年畢業的女高生現身怒控，主任教官頻頻以露骨曖昧言語性騷擾，包括「教官『下麵』給妳吃」、「有沒有跟男生親過嘴、發生過關係，我可以教妳」等，她抗拒並控訴13次，校方卻包庇不通報、吃案、教育局不處理。人本基金會批評此新案應合併前案調查，調查釐清案情。

中市1所公立高中今年2月間驚傳霸凌輕生身亡事件，校長遭解職、記1大過，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員送考核議處，結果尚未出爐。今天又有女學生由人本基金會召開記者會出面指控遭主任教官性騷擾，台中市議員王立任、張家銨及林祈烽出席、立委張廖貴專以視訊參與，並大喊：「申訴無門、市府無能」抗議。

該女學生現身指控，她因經濟因素休學、復學後就主任教官盯上，常被以「問題學生」找去問話 ，主任教官頻頻對她言語性騷擾，包括詢問「妳會不會餓、教官『下麵』給你吃啊」、「晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？」、「有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？教官可以教妳」、「你身上怎麼這麼香？」、「怎麼該長肉的地方沒長肉？」。

女學生說，主任教官向她表示，對台中酒吧很熟，要約她去喝酒，甚至直接觸碰她的肩膀與頭髮等性羞辱、性暗示、挑逗及侵犯身體界線行為，她雖極度反感，但起初考量到校內不對等關係而忍耐，但仍因此抑鬱、有輕生念頭曾到精神科就診。

「我覺得不舒服、隱私被侵犯、像被騷擾」女學生說，她在今年4月22日抗拒回應，主任教官批評她「價值觀偏差」、「頑劣不服管教」，還叫她去死一死，要求寫悔過書卻一再刁難，她已准假，卻被以「逾期請假」為由在2天內被記18次警告，雖有老師協助幫忙銷過，但均未獲准；她求助無門、無法畢業，向市議員及教育局陳情，但學校欺瞞，教育局也卻未啟動調查。

女學生表示，她以補修學分方式才拿到畢業證書。她強調，這些事件不應被包庇、不適任老師應該離開校園，也希望有學弟妹再受到相同對待，為避免下一個學生被犧牲，所以，她才站出來。

人本基金會提出嚴正要求，該高中此件同批學務及主任教官嚴重違法行為，應與前案學生遭霸凌輕生案合併交承辦，掌握與釐清脈絡；台中市教育局應調查相關違法人員以不法手段對付學生及隱匿與包庇性騷擾事件，並擴大清查是否有其他不當管教情事，究責並依法解聘。