「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第30次單場雙響炮，進帳本季第9、第10號全壘打，幫助洋基16日在客場7比4戰勝藍鳥。儘管藍鳥派出王牌投手馬諾亞（Alek Manoah），但是馬諾亞已經不在去年的狀態了，先發4局遭到KO，丟掉5分，7次四壞保送，自責分率5.40。

前一場對戰光芒，賈吉9局下的深遠飛球「差1呎」而沒能飛出圍牆，隔天他首局上就開轟補回來。馬諾亞在兩好球之後大膽攻擊好球帶，被賈吉輕鬆撈出牆外，後面卡爾洪（Willie Calhoun）追擊1發兩分彈。第4局洋基攻佔滿壘，又輪到賈吉打擊，馬諾亞只好將他保送，賈吉賺到1分打點。

第6局賈吉在二壘有跑者時獲得敬遠四壞，雷佐（Anthony Rizzo）敲出二壘打再添1分。第8局出現有趣的鏡頭，賈吉遇到1顆明顯偏低的滑球，沒有出棒但被判好球，洋基總教練布恩（Aaron Boone）上前爭吵遭到主審驅逐，結果賈吉接下來就轟出了462呎、擊球初速114.9英里的特大號全壘打！

So Aaron Boone just got ejected pic.twitter.com/NZzYFc0vQP — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 16, 2023

領先7分的洋基在第8局險些崩盤，藍鳥一陣亂棒，包括小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）的二壘打灌進4分，洋基連換兩次投手才壓下去。洋基此戰以牛棚投手開場，原本的先發投手布里托（Jhony Brito）以長中繼身分投了5.1局摘得勝投。