路透社報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）2月宣布大幅減持台積電股份，今天則說公司已經出清這檔股票。

巴菲特本月稍早在波克夏海瑟威公司的股東會上表示，台積電是家「了不起的公司」，但他覺得投資日本比投資台灣讓他感到更為踏實，這反映出美國和中國之間關係日益緊張。

外界密切關注披露投資公司投資組合的13F文件，以判斷投資趨勢，儘管相關數據的發布有所延遲，而且可能已經過時。

麥格理在現有持股基礎上增持約7800萬股台積電美國存託憑證（ADR），截至3月底，投資金額來到73億美元。富達買入1410萬股新股，將其對台積電的投資增至近40億美元。

知名基金經理拉方特（Philippe Laffont）創立的Coatue管理公司買入590萬股台積電股票，價值5.489億美元。老虎全球管理公司則購入1.478億美元的股份。

今年以來，台積電在美國上市的股票已上漲近14.5%。