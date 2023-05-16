詐團竟有「面交到府」服務 竹市警將計就計逮獲車手

詐騙手法推陳出新，近日假投資詐騙竟推出「面交到府」服務，新竹市警局第一分局南寮派出所接獲民眾報案，稱家人近日頻繁領款匯款，懷疑遭到詐騙，後續還要再面交90萬元。警方確認是詐騙後，成立專案小組，將計就計前往埋伏守候，順利逮捕現身取款的45歲余姓車手。

警方指出，被害人為50歲的陳姓女子，詐騙集團透過假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」。

群組內有嫌犯冒充專家教課，佯稱可代為投資賺錢保證獲利，先讓被害人獲利，使其卸下心房，而率續匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使陳女一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

由於陳女後續欲在交付90萬元，家人擔心陳女遭詐騙，因而報警求助，南寮所長江博凱與被害人深談後，調查確認是詐騙，於是與被害民眾配合，持續與車手周旋，將計就計於指定面交處所周邊，布署優勢警力埋伏。

一看到依約前來取款之男子，員警當下便一擁而上，當場將前來面交的余姓車手逮捕到案，全案經移送新竹地檢署偵辦，己方依組織犯罪、偽造文書、詐欺罪嫌起訴。

新竹市警察局第一分局表示，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，除了傳統的假檢警、假綁架面交詐欺外，近日新興假冒名人假投資詐騙也推出「面交到府」服務，標榜高獲利、低風險、散布假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱。